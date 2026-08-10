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Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı.

#1
Foto - Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.

#2
Foto - Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü.

#3
Foto - Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

#4
Foto - Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.

#5
Foto - Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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