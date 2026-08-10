Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Biz de elimizden geldiğince bildiklerimizi anlatıyoruz. Zaten kitabesinde de 651 yılında yapıldığı rivayet ediliyor. Hocamızın da söylediği gibi Hazreti Osman döneminde yapıldığı ve Erzurum'daki, hatta Anadolu'daki ilk mescitlerden biri olduğu rivayet ediliyor" dedi.