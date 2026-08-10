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İslam
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Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

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IHA Giriş Tarihi:

Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Erzurum'da bulunan tarihi Kâbe Mescidi, Anadolu'ya İslam'ın ilk ulaştığı dönemin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

#1
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Rivayetlere göre 651 yılında, Hz. Osman(Radıyallahü anh) döneminde Müslümanların Erzurum'u fethetmesinin ardından inşa edilen mescit, hem Anadolu'daki ilk ibadethanelerden biri olması hem de Kâbe'nin ölçülerine benzetilerek yapılmasıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

İslam ordularının Habib bin Mesleme komutasında Erzurum'u fethetmesinin ardından inşa edildiği rivayet edilen mescit, Anadolu'da İslam medeniyetinin bıraktığı ilk mimari izlerden biri olarak gösteriliyor.

#3
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Askeri fetihlerin ardından Müslümanların ilk ibadet mekânlarından biri olarak inşa edilen yapı, yüzyıllar boyunca "Kâbe Mescidi" adıyla anıldı.

#4
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

İlk yapının Bizans'ın bölgeyi yeniden ele geçirmesiyle yıkıldığı, günümüzde ayakta bulunan mescidin ise 1581 yılında Ahmet Ağa tarafından aslına uygun şekilde yeniden yaptırıldığı belirtiliyor.

#5
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Kareye yakın planı ve Kâbe'nin ölçülerini esas aldığı rivayet edilen mimarisiyle mescit, Erzurum'un en önemli tarihi ve manevi yapıları arasında yer alıyor.

#6
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Tarihi mescidin yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 1 metre çapında sac kaplamalı tek minaresi de yapının sade mimarisini tamamlayan unsurlar arasında bulunuyor. Mescit bugün de hizmet vermeye devam ediyor.

#7
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Yaklaşık 10 yıldır Kabe Mescidi'nde imam hatip olarak görev yapan imam Ensar Tarçin, " Rivayetlere göre mescidimiz Hazreti Osman döneminde yapılmış. Tabii bu bir rivayet.

#8
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Bir diğer rivayete göre ise Kabe ölçülerine benzetilerek inşa edildiği için buraya 'Kabe Mescidi' adı verilmiş. Caminin girişinde, arka tarafta bulunan taş kitabede de 651 yılında yapıldığı yazıyor.

#9
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Yine rivayetlere göre Erzurum'un ilk camisi ve ezanın ilk okunduğu cami de Kabe Mescidi'dir. Vatandaşlarımız sık sık bize 'Neden Kabe Mescidi deniliyor?' diye soruyor.

#10
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Biz de bildiğimiz ve bizlere aktarılan bilgileri paylaşıyoruz. Kabe ölçülerine benzetildiği ve Hazreti Osman döneminde yapıldığı rivayet edildiği için bu ismi aldığını anlatıyoruz.

#11
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Camimizde namaz kılan cemaatimiz ve şehir dışından gelen misafirler de buranın farklı bir manevi atmosferi olduğunu ifade ediyor. Bizler de aynı kanaatteyiz. Gerçekten camimizin maneviyatı çok yüksek" diye konuştu.

#12
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Genelde vakit namazlarını Kabe Mescidi'nde kıldığını ifade eden Şükrü Değirmencioğlu ise, " Çünkü buranın gerçekten Kabe ölçülerine benzetilerek yapıldığı söyleniyor ve çok feyizli bir cami. Özellikle şehir dışından gelen insanlar burayı merak edip soruyor.

#13
Foto - Anadolu’da İslam’ın ilk izi Kabe Mescidi 14 asırdır zamana direniyor

Biz de elimizden geldiğince bildiklerimizi anlatıyoruz. Zaten kitabesinde de 651 yılında yapıldığı rivayet ediliyor. Hocamızın da söylediği gibi Hazreti Osman döneminde yapıldığı ve Erzurum'daki, hatta Anadolu'daki ilk mescitlerden biri olduğu rivayet ediliyor" dedi.

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