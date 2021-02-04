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Yerel Niğde’nin tanıtım yüzü Aladağlar oldu
Yerel

Niğde’nin tanıtım yüzü Aladağlar oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’ kapsamında Niğde’nin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla önceki gün bir toplantı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:37:00 -
Niğde’nin tanıtım yüzü Aladağlar oldu

 Dursun Suna  Niğde 

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan ve Niğde’nin Kapadokya’nın giriş kapısı olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, “Binlerce yıllık tarihi geçmişe ve zenginliğiyle ön plana çıkan Niğde, emsalsiz coğrafyası ve doğal kaynaklarıyla hem turizm hem de kültür bakımından eşsiz değerlere sahiptir. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki; Niğde, dağcılık ve doğa sporları merkezi olan Aladağlarıyla, Çiftehan Kaplıcalarıyla, Tyana Antik Kentiyle bilinse de yeterli görünürlüğe sahip değildir. Niğde’nin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerini yurt ve dünya geneliyle buluşturmak amacıyla başlatılan ‘Marka Kent Niğde’ projesi sonucunda Niğde’nin marka yüzü olarak Aladağlar belirlenmiştir” dedi. Toplantı, TGA yetkilileri ve katılımcıların Niğde’nin tanıtımı için görüş alış-verişinde bulunmasının ardından sona erdi.


Yeni Akit Gazetesi
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