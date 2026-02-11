Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!
Galatasaray, Anderlecht'in 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Nathan De Cat'in durumunu takip ediyor. Ancak Alman devi Bayern Münih de devrede...
Galatasaray, Anderlecht'in 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Nathan De Cat'in durumunu takip ediyor. Ancak Alman devi Bayern Münih de devrede...
Anderlecht altyapısından yetişen Nathan De Cat, bu sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilmişti. 17 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon ligde 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.783 dakika kalırken 1 gol ve 1 asist üretti. Genç yeteneğin 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
Belçikalı futbolcu, 19 Temmuz 2026'da 18 yaşına girecek. Galatasaray'ın bu tarih itibarıyla transfer konusunda baskısını artıracağı öğrenildi. Fakat ortada büyük bir problem var: Bayern Münih... Alman devi de Nathan De Cat'in durumunu takip ediyor...
1.92 boyundaki futbolcunun 17 yaşında olması, maliyetinin de uyguna geleceği anlamını taşımıyor. Nathan De Cat'in şu andaki tahmini piyasa değeri 17 milyon euro...
Anderlecht Kulübü, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen genç yeteneği ucuza bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Resmi tekliflere göre hareket edecekler.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23