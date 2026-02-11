  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!
Emircan Kışlacık Giriş Tarihi:

Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!

Galatasaray, Anderlecht'in 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Nathan De Cat'in durumunu takip ediyor. Ancak Alman devi Bayern Münih de devrede...

#1
Foto - Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!

Anderlecht altyapısından yetişen Nathan De Cat, bu sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilmişti. 17 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon ligde 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.783 dakika kalırken 1 gol ve 1 asist üretti. Genç yeteneğin 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#2
Foto - Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!

Belçikalı futbolcu, 19 Temmuz 2026'da 18 yaşına girecek. Galatasaray'ın bu tarih itibarıyla transfer konusunda baskısını artıracağı öğrenildi. Fakat ortada büyük bir problem var: Bayern Münih... Alman devi de Nathan De Cat'in durumunu takip ediyor...

#3
Foto - Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!

1.92 boyundaki futbolcunun 17 yaşında olması, maliyetinin de uyguna geleceği anlamını taşımıyor. Nathan De Cat'in şu andaki tahmini piyasa değeri 17 milyon euro...

#4
Foto - Haydi hayırlısı: Galatasaray'a kedi gibi atik orta saha: Nathan De Cat!

Anderlecht Kulübü, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen genç yeteneği ucuza bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Resmi tekliflere göre hareket edecekler.

