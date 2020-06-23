Niğde'deki Yaylayolu Köyü karantina altına alındı
Niğde'de koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişinin ikamet ettiği Yaylayolu Köyü karantina altına alındı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yaylayolu köyünde 8 vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce köye giriş ve çıkışların yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Köyün 23 Haziran saat 17.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.