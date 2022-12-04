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Yerel Niğde'deki ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Yerel

Niğde'deki ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 09:15:00 -
Niğde'deki ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

 Niğde'nin Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Beyağıl köyünde Nafiz Erol'un (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü. Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erol'un cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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