Niğde’de yazlık elma pazarda alıcılarını bekliyor

Niğde’de, yaz elması olarak bilinen erkenci elma hasadı başladı. Organik olan ve üretimi azalan yaz elması pazarlara girmeye başladı. Kışlık elmalar ise Eylül ve Ekim aylarında hasadına başlanılacak.

Bahçede fiyatı 1 TL ile 2 TL arasında alıcı bulan yaz elmasının kalite ve veriminin iyi olduğunu söyleyen üretici Emrah Eke, ‘‘Yazlık elmamızın hasadı başladı. Tarımda tescil görmüş bir çeşidimiz. Niğde’ye ait 18 civarında elma çeşidi var aynı zamanda fidanlarını da üretiyoruz. Fiyatı 2 TL piyasaya erken çıktığı için tüketici tarafından talep ediyor. Eylül aylarında da kışlık elmamızın hasadına başlayacağız’’ dedi.

Üretici Zeki Şener ise, ‘‘Değirmenli kasabamızın yazlık elması hasat zamanı başladı. Genellikle Niğde’de satışı oluyor. Toptan fiyatı 2 TL’den satıyoruz’’ dedi.