Niğde’de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.05 Ağustos 2018 Pazar 11:04
Kaza, Gümüşler Kavşağı’nda Osman K. yönetimindeki 38 BB 405 plakalı kamyon ile İbrahim Ç’nin kullandığı 51 EF 584 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sıkışan sürücü İbrahim Ç. Niğde İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Osman Ç., İbrahim Ç. Keziban Ç. ve Dilek Ç. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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