0553 313 94 23

Niğde’de topraksız tarım bereketi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde topraksız tarım yöntemiyle daha az maliyetle daha fazla ürün elde ediliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Niğde’de topraksız tarım bereketi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde topraksız tarım yöntemiyle daha az maliyetle daha fazla ürün elde ediliyor.


Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 10 yerli ve milli patates türünün tohum üretiminde, Aeroponik yöntem tekniğiyle yüzde 85 fazla verim sağlanıyor. Enstitüde geliştirilen 10 yerli tohum çeşidi Onaran 2015, Nam, Nahita, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Çağrı ,Fatih, Niğde Sarısı ve Saruhan’ın tohumları Aeroponik adı verilen sistemle üretiliyor. Aeroponik yani topraksız tarımla patatesin kökleri, kapalı bir alanda asılı kalıyor ve besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Kök kısmı sürekli kontrol edilerek istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat ediliyor. Geleneksel yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde ederken bu sistem sayesinde bir kökten 100-150 arasında patates tohumluğu elde ediliyor.


Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığına ve yüzde 80 civarında daha fazla verim elde edildiğine dikkati çeken Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak hedefin yerli milli tohumlukları düşük maliyetle çiftçiye ulaştırmak olduğunu söyledi.


Pırlak; ‘’ Enstitümüzce yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde şuana kadar 10 tane yerli ve milli patates çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık. Biz sadece patates çeşitlerimizi sadece ülke tarımına kazandırmakla kalmadık bu yerli ve milli çeşitlerimizin en kısa zamanda üreticilerime ulaşması için de özel sektöre satış ve devrini de gerçekleştirdik. Sadece devri gerçekleştirmek de yetmiyor. Yeterli miktarda tohumluğu da çiftçilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda da biz enstitüsü bünyesinde kurduğumuz aeroponik seramızda mini yumru üretimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Daha önceden klasik yöntemle bir bitki başında yaklaşık 6 mini yumru elde ederken aeroponik sistemle kurmuş olduğumuz seramızda bir bitkiden yaklaşık 80 ile 100 arasında değişen miktarda mini yumru elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Aeroponik sistemi de anlatan Pırlak; ‘Aeroponik sistemde bitki üst kısımda kök kısmı aşağı kısımda kalacak şekilde bir sistem var tamamen topraksız tarım dediğimiz şekilde biz burada tohumluk üretimini gerçekleştiriyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besin elementlerini içeren bir solüsyonu belli aralıklarla bitki köklerine püskürtüyoruz ve sonuç olarak buradan elde ettiğimiz mini yumruları da topluyoruz. Aeroponik sistem sayesinde hem tohumluk maliyetlerinin daha da düşürüyoruz hem de çiftçilerimize ulaşması için daha fazla sayıda mini yumru elde ediyoruz. Şuana kadar üretmiş olduğumuz yerli ve milli çeşitlerimiz özel sektör tarafından Malatya, Kahramanmaraş, Sivas gibi illerimizde çoğaltımı gerçekleştiriliyor ve 2020 sonu itibariyle arkası kesilmeden bu çeşitlerimiz çiftçilerimize ulaşacak ve alıp kullanabilecekler.’" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran petrol tankerinin Mersin Limanı’na girdiği iddiaları yalanlandı
    1. İran petrol tankerinin Mersin..
    2. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    3. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    4. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    5. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    6. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    7. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    8. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    9. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    10. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    11. Nice, Dolberg'i transfer etti
    12. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    13. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    14. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    15. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    16. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    17. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    18. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    21. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    22. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    23. Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması
    24. Büyük tartışmalara yol açtı! Su-57'den..
    25. Adnan Menderes Parkı, Efeler..
    26. Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna..
    27. Erol Bedir: “Zafer Bayramı’nda..
    28. Türkiye ve Rusya'dan yeni Su-57 hamlesi!
    29. "Her zaman sahada çalışmayı tercih..
    30. Bodrum’da ’Müsaitseniz size geliyoruz’..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı