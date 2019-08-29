Niğde’de topraksız tarım bereketi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde topraksız tarım yöntemiyle daha az maliyetle daha fazla ürün elde ediliyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 10 yerli ve milli patates türünün tohum üretiminde, Aeroponik yöntem tekniğiyle yüzde 85 fazla verim sağlanıyor. Enstitüde geliştirilen 10 yerli tohum çeşidi Onaran 2015, Nam, Nahita, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Çağrı ,Fatih, Niğde Sarısı ve Saruhan’ın tohumları Aeroponik adı verilen sistemle üretiliyor. Aeroponik yani topraksız tarımla patatesin kökleri, kapalı bir alanda asılı kalıyor ve besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Kök kısmı sürekli kontrol edilerek istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat ediliyor. Geleneksel yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde ederken bu sistem sayesinde bir kökten 100-150 arasında patates tohumluğu elde ediliyor.

Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığına ve yüzde 80 civarında daha fazla verim elde edildiğine dikkati çeken Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak hedefin yerli milli tohumlukları düşük maliyetle çiftçiye ulaştırmak olduğunu söyledi.

Pırlak; ‘’ Enstitümüzce yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde şuana kadar 10 tane yerli ve milli patates çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık. Biz sadece patates çeşitlerimizi sadece ülke tarımına kazandırmakla kalmadık bu yerli ve milli çeşitlerimizin en kısa zamanda üreticilerime ulaşması için de özel sektöre satış ve devrini de gerçekleştirdik. Sadece devri gerçekleştirmek de yetmiyor. Yeterli miktarda tohumluğu da çiftçilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda da biz enstitüsü bünyesinde kurduğumuz aeroponik seramızda mini yumru üretimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Daha önceden klasik yöntemle bir bitki başında yaklaşık 6 mini yumru elde ederken aeroponik sistemle kurmuş olduğumuz seramızda bir bitkiden yaklaşık 80 ile 100 arasında değişen miktarda mini yumru elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aeroponik sistemi de anlatan Pırlak; ‘Aeroponik sistemde bitki üst kısımda kök kısmı aşağı kısımda kalacak şekilde bir sistem var tamamen topraksız tarım dediğimiz şekilde biz burada tohumluk üretimini gerçekleştiriyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besin elementlerini içeren bir solüsyonu belli aralıklarla bitki köklerine püskürtüyoruz ve sonuç olarak buradan elde ettiğimiz mini yumruları da topluyoruz. Aeroponik sistem sayesinde hem tohumluk maliyetlerinin daha da düşürüyoruz hem de çiftçilerimize ulaşması için daha fazla sayıda mini yumru elde ediyoruz. Şuana kadar üretmiş olduğumuz yerli ve milli çeşitlerimiz özel sektör tarafından Malatya, Kahramanmaraş, Sivas gibi illerimizde çoğaltımı gerçekleştiriliyor ve 2020 sonu itibariyle arkası kesilmeden bu çeşitlerimiz çiftçilerimize ulaşacak ve alıp kullanabilecekler.’" şeklinde konuştu.