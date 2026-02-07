  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Niğde'de tır otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Niğde'de tır otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukışla ilçesine bağlı Basmakçı köyü mevkiinde meydana geldi. 01 AVZ 250 plakalı otomobil ile 01 AOJ 71 plakalı tırın çarpıştığı kazada, R.Ö. (5), H.R.Ö.(7), S.Ö. (28) ve G.D. (52) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

