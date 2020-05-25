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Aktüel

Niğde'de sokak hayvanlarına mama desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:36:48 -
Niğde'de sokak hayvanlarına mama desteği

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 gün boyunca kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştıklarını belirten Bilgin, "Duyarlı vatandaşlardan belediyemizi arayanlar da oluyor, biz de hemen o bölgeye giderek yemleme yapıyoruz. Gerekli durumlarda hem besleme hem de tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Bilgin, salgın sürecinde sokak hayvanlarına destek veren hayvanseverlere de teşekkür etti.


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