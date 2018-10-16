Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda yapıyorlardı

Niğde’de PKK-KCK terör örgütünün deşifresi çalışmaları kapsamında Bor Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Bor ilçesinde Sosyal Medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen A.G. ve M.E.G. isimli şahıslar evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından Savcılığa sevk edildi.

Savcılık tarafından Mahkemeye sevk edilen şahıslar adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.