0553 313 94 23

Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda yapıyorlardı

Niğde'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 11:57
Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda yapıyorlardı

Niğde’de PKK-KCK terör örgütünün deşifresi çalışmaları kapsamında Bor Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Bor ilçesinde Sosyal Medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen A.G. ve M.E.G. isimli şahıslar evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından Savcılığa sevk edildi.

Savcılık tarafından Mahkemeye sevk edilen şahıslar adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:57
  1. Niğde
  2. terör örgütü PKK operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu terk ettiler
    1. İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu..
    2. Selülit oluşmaması için...
    3. "Suriyelileri ülkesine gönderecek..
    4. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    5. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    6. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    7. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    8. Makarnanın püf noktası
    9. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    10. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    11. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    12. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    13. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    14. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    15. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    16. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    17. Hakim ve savcı atama sonuçları
    18. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    19. AK Parti, belediye başkan adaylarına..
    20. Suyun hayati kıymetini bilelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?