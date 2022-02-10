Niğde'de okullar tatil mi? Niğde Valiliği açıklaması! 11 Şubat okul var mı?

Niğde'de kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrası Niğdeli öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı.

Niğde Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 10 Şubat Perşembe, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bugün okulların tatil olduğu Niğde'de yarın okul olup olmayacağı da sorgulanıyor. Peki Niğde'de yarın okullar tatil mi? Niğde Valiliği 11 Şubat Cuma okul tatili açıklaması yaptı mı? Niğde'de yarın okulların tatil olup olmayacağna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.