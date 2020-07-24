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Aktüel

Niğde'de muhtarın çiftliğinin kundaklandığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:51:17 -
Niğde'de muhtarın çiftliğinin kundaklandığı iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Koyunlu köyünde muhtara ait büyükbaş hayvan çiftliğinin kundaklandığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, köy muhtarı Mustafa Göksu'ya ait çiftlikte yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, çiftlikteki 70 ton saman, bir traktör ile yem karma makinesi zarar gördü.

Göksu, jandarma ekiplerine, çiftliğinin kundaklandığını iddia etti. Çiftliğin güvenlik kamerası kayıtları inceleyen ekipler, 2-3 kişinin saman balyalarına bidonla benzin döküp ateşe verdiğini belirledi.

Muhtar Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların bir önce bulunmasını istediğini söyledi.

Bölgede zaman zaman hayvan hırsızlığı yaşandığını öne süren Göksu, yetkililerden önlem almalarını istedi.

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