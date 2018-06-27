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Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı kabul edilmedi

MHP Niğde İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili  seçim sonuçlarına yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:16
Niğde'de MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin  tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığının, merkez ilçedeki milletvekili  sonuçlarına yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca değerlendirildi.

Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı ve oyların  mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden  sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti.

Kararda, İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili  çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:16
  1. Niğde
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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