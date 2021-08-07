  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Toprak Razgatlıoğlu, önemli bir zafer kazandı
Kuveyt'te vatansız bir kişi kendini yaktı
Şiddetli fırtına ağaçları devirdi! Meteorolojiden uyarı geldi
Yerel Niğde'de korkutan yangın
Yerel

Niğde'de korkutan yangın

Niğde'de bulunan plastik boru fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:14:00 -
Niğde'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 14.00 sıralarında bulunan plastik boru fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, fabrikanın bahçe kısmında çıkan yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, olay yerine gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay