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Niğde'de karnına saplanan demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

Niğde'de, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Saim Güzel'in karnına, zemindeki demir çubuk saplandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
Niğde'de karnına saplanan demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

Bor ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Saim Güzel, henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan düştü. Güzel'in karnına, düştüğü zemindeki demir çubuk saplandı. Yaralanan işçinin arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, işçinin karnına saplanan demir çubuğu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye görevlileri, demir çubuğu kesti. Güzel, karnında kalan demir parçasıyla sağlık görevlilerince ambulansa bindirilip, hastaneye kaldırıldı. Saim Güzel'e hastanede müdahale edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
  1. demir
  2. kaza

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