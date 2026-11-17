Niğde’de kaçak kazıya jandarma baskını: 3 şüpheli yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Niğde’nin Uluağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Uluağaç köyünde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 jeneratör, 2 elektrikli kırıcı, 1 spiral makinesi, 2 çekiç, 7 kırıcı ucu, 2 kazma, 1 manivela demiri, 2 kürek, 2 uzatma kablosu ve halat ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.