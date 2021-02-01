Niğde'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Niğde'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Gölcükbaşı mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, tarihi eser olarak değerlendirilen 6 madeni para ve eşya ile detektör ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.