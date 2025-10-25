  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Niğde'de iki hayat, on umut: 2 kişinin organları 10 hastaya can verdi
Sağlık

Niğde'de iki hayat, on umut: 2 kişinin organları 10 hastaya can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Niğde'de iki hayat, on umut: 2 kişinin organları 10 hastaya can verdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Davut Elçin (43) ve Erhan Yalçın'ın (36) organları, ailelerinin gösterdiği büyük fedakârlık sayesinde 10 hastaya umut oldu. Bağışlanan karaciğer, kornea ve böbrekler nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (NÖHÜ) tedavi gören ve beyin ölümleri gerçekleşen iki kişinin organları, hayat armağanı oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören 43 yaşındaki Davut Elçin ve 36 yaşındaki Erhan Yalçın'ın beyin ölümleri gerçekleşti. Ailelerin örnek bir davranış sergileyerek organ bağışına onay vermesi üzerine harekete geçildi.

Elçin ve Yalçın'ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, organ nakli bekleyen toplam 10 hastaya ulaştırılmak üzere ilgili merkezlere sevk edildi.

 

BAŞHEKİMDEN AİLELERE ŞÜKRAN

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden Elçin ve Yalçın'a rahmet diledi. Zor, "Organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelere başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki organ bağışı bir hayat armağanıdır," ifadelerini kullandı ve süreçte emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.

 

Organ bağışının lider bölgesi sempozyumda bir araya geldi
Organ bağışının lider bölgesi sempozyumda bir araya geldi

Gündem

Organ bağışının lider bölgesi sempozyumda bir araya geldi

Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi
Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi

Yaşam

Sağlık Bakanı duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı dönemi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23