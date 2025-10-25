Niğde'de iki hayat, on umut: 2 kişinin organları 10 hastaya can verdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (NÖHÜ) tedavi gören ve beyin ölümleri gerçekleşen iki kişinin organları, hayat armağanı oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören 43 yaşındaki Davut Elçin ve 36 yaşındaki Erhan Yalçın'ın beyin ölümleri gerçekleşti. Ailelerin örnek bir davranış sergileyerek organ bağışına onay vermesi üzerine harekete geçildi.

Elçin ve Yalçın'ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, organ nakli bekleyen toplam 10 hastaya ulaştırılmak üzere ilgili merkezlere sevk edildi.

BAŞHEKİMDEN AİLELERE ŞÜKRAN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden Elçin ve Yalçın'a rahmet diledi. Zor, "Organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelere başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki organ bağışı bir hayat armağanıdır," ifadelerini kullandı ve süreçte emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.