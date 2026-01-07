SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Sağlık Bakanlığı yayımladığı açıklamada, örgütün özellikle Halep İç Hastanesi’ni hedef almasının ciddi bir suç teşkil ettiğini ve sağlık kuruluşlarını koruyan uluslararası yasalar ile insani normların açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bakanlık ayrıca, şehirde devam eden askeri tırmanış ve yerleşim bölgeleri ile hayati tesislerin hedef alınması karşısında büyük endişe içinde gelişmeleri takip ettiğini belirtirken, yaralıların derhal bağlı hastanelere sevk edilerek gerekli tıbbi ve cerrahi müdahaleyi aldıklarını ve sağlık personelinin hayatlarını kurtarmak için azami çaba gösterdiğini ifade etti.

Bakanlık açıklamasında da, Halep ilindeki tüm hastanelerde tam alarma devam edildiğini, gerekli tüm ilaç, tıbbi malzeme ve kan stoklarının hazır bulundurulduğunu, her türlü acil duruma karşı tam hazırlığın sağlandığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, etkilenen bölgelerdeki vatandaşları şu hususlara uymaya çağırdı:

Azami dikkat gösterin.

Güvenli alanlarda kalın, balkon ve pencerelerden uzak durun.

Herhangi bir yaralanma durumunda derhal hızlı yardım hattı “110” ile iletişime geçin.

Bakanlık, söylentilere itibar edilmemesi ve doğru bilgi ile istatistikler için yalnızca resmi platformlarının takip edilmesinin önemini vurgularken, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Dün Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi çevresinde Suriye Arap Ordusu birliklerinin konuşlandığı noktalara SDG örgütü tarafından insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda bir asker şehit olurken, diğerleri yaralandı.

Ayrıca, örgütün yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı sonucu aralarında iki kadın ve iki küçük kız çocuğunun bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişi farklı derecelerde yaralandı.

SDG Örgütü, bugün Halep’te Süryan Mahallesi’ni topçu atışlarıyla hedef aldı; Suriye Arap Ordusu ise ateş noktalarına karşılık verdi.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti, örgütün Halep’teki mahallelere yönelik yoğun saldırıları ve sivillere karşı işlediği çok sayıda katliamın ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm SDG örgütünün askeri noktalarının meşru askeri hedef olduğunu açıkladı.

İç Güvenlik Güçleri, ordu ve Sivil Savunma birimleri, halkın tehlikeli bölgelerden güvenli alanlara tahliyesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak SDG örgütü, halkın mahallelerden çıkışını engelliyor ve Şeyh Maksud ile Eşrefiye çevresindeki Suriye Arap Ordusu noktalarını, ayrıca bu mahallelerden Ordu Operasyonlar Heyeti tarafından ilan edilen iki insani koridora çıkmak isteyen sivilleri ateşli silahlar ve topçu atışlarıyla hedef alıyor.