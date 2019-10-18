Niğde'de feci kaza! 13 yaralı Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarmaekibi sevk edildi. Yaralanan Kadriye Ataç (42), Ahmet Çetin (17), Melisa Cullaz (19), Urguya Ulukan (44), Ramazan Taşpınar (27), Kamile Çelebi (36), İsmihan Cullaz (53), Sevil Çakıl (35), Gönül Aslan (38), Döne Akdağ (53), Bülent Karadaş (27), Yılmaz Çetin (40) ve Emel Yaşın (31) kaza yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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