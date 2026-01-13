Niğde’de eğitime 1 gün ara verildi

Niğde Valiliği, Meteoroloji verilerine dayalı değerlendirmeler sonucunda olası buzlanma ve don olaylarının öğrencilerin güvenliğini riske atabileceğini belirterek, 13 Ocak 2026 Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “İl genelinde buzlanma ve don hadisesinin etkili olması beklenmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği açısından köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ÇİFTLİK İLÇESİNDE EĞİTİM TAMAMEN DURDURULDU

Valilik, Çiftlik ilçesinde hava koşullarının daha ağır seyretmesi nedeniyle eğitim-öğretime tamamen ara verildiğini bildirdi.

Buna karşılık, taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan merkez okullarda ve diğer ilçelerde eğitimin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

YETKİLİLERDEN UYARI: BUZLANMAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Niğde genelinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Valilik, vatandaşlardan özellikle sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin, şehir genelinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.