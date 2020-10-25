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Aktüel Niğde'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
Aktüel

Niğde'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:16:07 -
Niğde'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Bilal Tarım (39), Aktaş beldesi Yeni Mahalle'deki bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıktı.

Elindeki demir sopayla dalların yakınından geçen elektrik hattına temas eden Tarım, akıma kapıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Bilal Tarım'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirildi.

Tarım'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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