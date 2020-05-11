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Aktüel

Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:06:02 -
Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanı çatısında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı. Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması da yapıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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