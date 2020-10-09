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Aktüel Niğde'de bir hayırsever okul yapılması için 2 dönüm arsa bağışladı
Aktüel

Niğde'de bir hayırsever okul yapılması için 2 dönüm arsa bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:19:18 -
Niğde'de bir hayırsever okul yapılması için 2 dönüm arsa bağışladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir hayırsever, eşinin vasiyeti üzerine yaklaşık 2 dönüm arsayı okul yapılması için bağışladı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, Vali Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve hayırsever Fatma Karaca ile çocukları katıldı.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Fatma Karaca'nın Sarıköprü mevkisinde imam hatip lisesi yapılmak üzere yaklaşık 2 bin metrekare arsasını devlete bağışladığını söyledi.

Bağışlanan arsaya imam hatip lisesi yaptıracaklarını belirten Şimşek, "Şüphesiz çok anlamlı ve ulvi bir davranış. Bu sayede devletimizin üzerindeki yük bir nebze azalıyor. Devletimiz daha çok okul yaptırma şansına erişiyor. Fatma teyzemizi, evlatlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Özellikle bu arazinin devletimize bağışlanmasını vasiyet eden Mehmet amcayı da rahmetle şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Karaca ise yakında cami olduğu için arsada imam hatip okulu yapılmasını uygun gördüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla arazi devlete bağışlandı.

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