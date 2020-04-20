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Aktüel

Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdi

2020-04-20 17:51:33 -
Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdi

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Bozköy beldesinde başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesinde, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

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