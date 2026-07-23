Niğde’de basın-üniversite buluşması gerçekleştirildi! Şehrin gelişimi için medya-akademi işbirliği

Niğde(akit)

Akademik başarılarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde basını arasındaki güçlü iletişim, gerçekleştirilen anlamlı ziyaretlerle Üniversitenin farklı fakülte ve birimlerine yapılan ziyaretlerde, şehir-üniversite iş birliği, basının toplumsal sorumluluğu, eğitimin gelişimi ve Niğde'nin ulusal ve uluslararası tanıtımı ele alındı.

"BASIN VE ÜNİVERSİTE EL ELE"...

1989 yılında kurulan ve Niğde basınının çatı kuruluşu olan Niğde Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmaları da ziyaretlerde gündeme geldi. Cemiyetin geçmişten bugüne üstlendiği önemli görevler, Niğde'nin gelişimi, kalkınması ve tanıtımına yönelik yürüttüğü projeler değerlendirildi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti'nin 50 bin imza toplayarak büyük bir misyon üstlendi.

Son genel kurulun ardından Başkan Lütfi Demirsoy öncülüğünde oluşturulan birlik ve beraberlik ortamının, kent adına önemli kazanımlar sağladığı ve ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş'i de ziyarette, Niğde'de sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve üniversite ile basın arasındaki iş birliği değerlendirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yavuzer'e gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde ise Niğde'nin eğitim geçmişi, Öğretmen Okulu geleneği ve kentin eğitim alanındaki tarihi birikimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit'e yapılan ziyarette ise medya-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel basının sorunları ve Niğde'nin tanıtımına yönelik ortak projeler ele alındı. Taraflar, iletişim alanında gerçekleştirilecek çalışmaların şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı görüşünde birleşti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın ile yapılan görüşmede, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin kuruluş süreci, üniversitenin şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıları ile kent-üniversite iş birliğinin önemi değerlendirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aydın'ı da ziyaret eden heyet, Türkiye'de medya-üniversite ilişkileri, yükseköğretimin topluma katkısı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilimsel başarılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna