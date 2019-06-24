Niğde'de akademisyen ve eski subaya FETÖ gözaltısı Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında bir akademisyen ve eski bir subay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K'yi Bor ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Kardeşi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden ByLock programı kullandığı tespit edilen H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Niğde'de yakalandı. Daha önce meslekten ihraç edilmiş subay olduğu belirlenen H.H.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.