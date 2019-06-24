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Niğde'de akademisyen ve eski subaya FETÖ gözaltısı

Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında bir akademisyen ve eski bir subay gözaltına alındı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
Niğde'de akademisyen ve eski subaya FETÖ gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K'yi Bor ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı.

Kardeşi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden ByLock programı kullandığı tespit edilen H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Niğde'de yakalandı.

Daha önce meslekten ihraç edilmiş subay olduğu belirlenen H.H.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
  1. Niğde
  2. Edirne
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