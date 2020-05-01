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Aktüel

Niğde’de 2 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Niğde’de uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:35:32 -
Niğde’de 2 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Niğde’de uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, kent merkezindeki uygulamada, yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap, 75 gram, esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira para ele geçirildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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