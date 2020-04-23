  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde Valisi Şimşek, çocukların bayramını kutladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

2020-04-23 15:54:32 -
Niğde Valisi Şimşek, çocukların bayramını kutladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlkokul öğrencileri Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci’nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci’yi, 23 Nisan’da dünyaya gelen Zeynep Nida Yiğit’i ve annesiyle yaşayan Muhammed Oktay’ı evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan çocuk bayramlarını kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şimşek: “çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum” dedi.


Ziyaretlerde çocuklar ezberledikleri şiirleri okudu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı