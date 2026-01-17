  • İSTANBUL
Gündem Niğde Valisi Çelik gözyaşlarıyla uğurlandı
Gündem

Niğde Valisi Çelik gözyaşlarıyla uğurlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Niğde Valisi Çelik gözyaşlarıyla uğurlandı

2,5 yıllık görev süresinin ardından Niğde’den ayrılan Vali Cahit Çelik, düzenlenen veda programında vatandaşların yoğun ilgisiyle uğurlandı. Kent genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve halkla kurduğu yakın temasla dikkat çeken Çelik için yapılan veda, duygusal anlara sahne oldu.

Niğde son yılların en duygusal vedalarından birine tanıklık etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 2,5 yıllık görev süresinin ardından kentten ayrıldı. Çelik için düzenlenen veda programında çok sayıda vatandaş, kamu görevlisi ve sivil toplum temsilcisi yer aldı.

Görev süresi boyunca kent genelinde yürüttüğü saha çalışmalarıyla dikkat çeken Vali Çelik, Niğde’de farklı kesimlerle kurduğu yakın temasla öne çıktı. Çarşı, köy ve mahalle ziyaretleriyle halkla doğrudan iletişim kuran Çelik, şehirde birçok projeye öncülük etti.

 

Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar, Çelik’in görev döneminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Tyana Antik Kenti, Göllüdağ, Sungurbey Camii, Gümüşler Manastırı ve Andaval Kilisesi gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla Niğde’nin kültürel değerlerinin tanıtılması hedeflendi.

Doğal alanların korunması ve turizmin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra tarımsal üretime ilişkin projeler de hayata geçirildi. Elma, patates, kiraz, Dermason Fasulyesi ve Sazlıca Domatesi gibi ürünlerin üreticiyle birlikte desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Veda programında konuşan vatandaşlar, Vali Çelik’in görev süresi boyunca sergilediği yaklaşım ve sahaya dayalı yönetim anlayışına dikkat çekti. Program, edilen duaların ardından sona erdi.

