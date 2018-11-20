Niğde MHP belediye başkan adayı kim?

MHP, 31 Mart 2109 yerel seçim çalışmaları kapsamında aday göstereceği belediye başkan adaylarını tek tek açıklıyor. MHP son olarak 30 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Niğde’de yer aldı. Peki MHP Niğde belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim MHP Niğde belediye başkan adayının ismi

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 2019 yerel seçimlerde de AK Parti MHP ittifakı görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerden yerel seçimlerde ittifak için olumsuz karar çıktı. Ancak son gelişen olaylar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, çarşamba günü yeniden yerel seçim ittifakı için masaya oturma kararı aldı. AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, MHP de yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. MHP son olarak 30 il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Niğde belediye başkan adayı Hakan Er olarak açıklandı.

Hakan Er kimdir?

1973 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Niğde’de tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mimar olarak mezun oldu. Hakan Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

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