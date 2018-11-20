0553 313 94 23

Niğde MHP belediye başkan adayı kim?

MHP, 31 Mart 2109 yerel seçim çalışmaları kapsamında aday göstereceği belediye başkan adaylarını tek tek açıklıyor. MHP son olarak 30 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Niğde’de yer aldı. Peki MHP Niğde belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim MHP Niğde belediye başkan adayının ismi

20 Kasım 2018 Salı 11:50
Niğde MHP belediye başkan adayı kim?

MHP, 31 Mart 2109 yerel seçim çalışmaları kapsamında aday göstereceği belediye başkan adaylarını tek tek açıklıyor. MHP son olarak 30 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Niğde’de yer aldı. Peki MHP Niğde belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim MHP Niğde belediye başkan adayının ismi

 

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 2019 yerel seçimlerde de AK Parti MHP ittifakı görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerden yerel seçimlerde ittifak için olumsuz karar çıktı. Ancak son gelişen olaylar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, çarşamba günü yeniden yerel seçim ittifakı için masaya oturma kararı aldı. AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, MHP de yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. MHP son olarak 30 il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Niğde belediye başkan adayı Hakan Er olarak açıklandı. 

Hakan Er kimdir?

1973 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Niğde’de tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mimar olarak mezun oldu. Hakan Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu MHP yerel seçim aday listesi 2019

 

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:50
  1. Niğde MHP belediye başkan adayı kim?
  2. hakan er kimdir
  3. mhp yerel seçim niğde belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
    1. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    2. Yer Taksim! Filistinli turistlere yuh..
    3. Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
    4. Benzin ile motorin arasındaki fiyat..
    5. Erdoğan'ın başarı sırrı... "Sen desen..
    6. 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi
    7. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
    8. Ve yıldız futbolcunun menajeri..
    9. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
    10. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    11. 2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe..
    12. "Terör propagandalarına izin..
    13. EGM polis akademisi öğretim görevlisi..
    14. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    16. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
    17. Alzheimer hastası kadın, derede ölü..
    18. İngiltere'yi korkutan tablo!..
    19. Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma..
    20. Başsavcının bilgisayarından FETÖ..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!