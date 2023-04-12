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Ekonomi Niğde Konaklı Belediyesi arsa satışı yapacak
Ekonomi

Niğde Konaklı Belediyesi arsa satışı yapacak

Yeniakit Publisher
2023-04-12 16:03:00 -
Niğde Konaklı Belediyesi arsa satışı yapacak

Mülkiyeti Konaklı Belediyesi’ne ait olan ve ilana çıkan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 26.04.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00’ da Konaklı Belediye Binasında, Encümen huzurunda satılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Geçici teminat ihale tarihinden önce belediye banka hesabına veya  tahsilat birimine yatırılacaktır.

Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye giremeyecektir.

Satışlar tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde peşin olarak belediyemize ödenecektir.

İhaleye katılacaklar geçici teminat makbuzu veya banka dekontu  ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan fotokopisi (tüzel kişilerde yetki belgesi), vekaleten katılacakların ise bu belgenin yanında noter tasdikli vekaletnameyi ihalenin başlama saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

Devir işlemlerindeki vergi,resim,harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.
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