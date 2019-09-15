0553 313 94 23

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, güven tazeledi

Niğde Eczacılar Odası genel kurulu gerçekleştirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:49
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, güven tazeledi

Niğde Eczacılar Odası genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genek kurulda mevcut Başkan Nihat Öztürk, tekrar başkan seçildi.


Niğde Eczacılar Odası toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda konuşan Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk şunları söyledi: “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Her taraftan terör tehdidi altında ve bu terör odaklarını destekleyen çok sayıda yabancı devletler söz konusu. Ancak milletimizin feraseti ve kararlığı ile bütün bunlarla başedilebileceğine inanıyorum. Diyarbakır’da aslında bir kahramanlık örneği yaşanıyor,teröre ve terör örgütlerine karşı. Çocuklarını dağa kaçıran ve kaçırılmasına katkı verenlerekarşı yaptıkları mücadeleyi takdirle karşılıyor can-ı gönülden destekliyorum. Halkımızdan da yoğun bir destek görüyor. bu desteğinde çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum”


Eczacılık sektörünün sıkıntılarına da değinen Öztürk: “Eczacıları bekleyenönemli potansiyel tehditler söz konusudur. Bunların başında yeni açılan eczacılıkfakülteleri ve fakültelere açılan öğrenci kontenjanlarıdır. Kontenjanları şöyle bir değerlendirecek olursak; 2020 yılında Mezun olacak eczacı sayısı: 1971, 2021 yılı mezun olacak eczacı sayısı: 2 bin 320, 2022 yılında mezun olacak eczacı sayısı : 2 bin 608’dir. Önümüzdeki iki yıl içinde toplam 4 bin 559 eczacı mezun olacak, ancak toplam açılabilecek eczane sayısı: bin 867’dir. 2 bin 692 mezun eczacı ne olacak? Bunu düşünmek lazım. En önemli sorunlarımızdan birisi de yardımcı eczacılık sorunudur” şeklinde konuştu.


Eczacılık mesleğinde uzun yıllar görev yapan Eczacılara da plaket verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları
    1. Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları
    2. Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
    3. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü..
    4. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    5. Çünür’de yarım asırdır devam eden..
    6. Bakanlık harekete geçti! Küle dönen..
    7. Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat..
    8. Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier
    9. Başkan Soyer: "İzmir kırsal..
    10. Serdar Adalı’nın annesi toprağa verildi
    11. Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası..
    12. Bulgaristan'da “Biber Festivali”
    13. Minik sporcular, Türkiye..
    14. Aç karnına yapmamanız gerekenler!
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    16. İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan startını..
    18. Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe..
    19. Seferihisar’da sünnet şöleni
    20. Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı
    21. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı..
    22. Başkan Okay, “Geleceğimiz olan..
    23. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    24. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    25. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    26. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    27. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    28. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    29. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    30. İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir