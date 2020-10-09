  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu
Aktüel

Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:05:05 -
Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı veya internet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için Millet Kıraathanesi ve gençlik merkezlerinde EBA sınıfı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler, Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde Belediye tarafından kurulan EBA sınıflarından ücretsiz yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitim adına üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrencilerin derslerini takip etmekte sıkıntı yaşadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğrenci kardeşlerimizin bu sıkıntısını gidermek adına Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde EBA sınıfı oluşturarak kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Sınıflarımız ilk günden büyük ilgi gördü. Maskelerini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için merkezlerimizin girişlerinde maskeleri hazır bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil ve el dezenfektanı da mevcut. Öğrencilerimizi birbirine 2 metre uzaklıktaki bilgisayarlara oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin ardından dezenfekte ederek daha sonra gelecek öğrencilere hazır hale getiriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu
Dünya

Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile başlayan savaşa ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cum..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay