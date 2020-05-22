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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den bayram mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:40:20 -
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den bayram mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.


Başkan Özdemir yayınladığı mesajda “Dinimizin, rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, milletçe muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Sevgili Niğdeliler; her ne kadar tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını sebebi ile ülkemizde uygulanacak sokağa çıkma yasağından ötürü bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da; karşılayacağımız nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar hayali ve temennisi ile tüm çalışma arkadaşlarımın ve kıymetli Niğdeli hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu bayramı çocuklarından, torunlarından ayrı geçirmek zorunda olacak değerli büyüklerimizin ellerinden; bayram sevincini ve heyecanını evde yaşayacak çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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