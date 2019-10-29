Niğde Anadolu Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Niğde Anadolu Antalyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Niğde Anadolu Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Niğde Anadolu Antalyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Niğde Anadolu Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Niğde Anadolu ile Eyüpspor karşılaştı. İşte, maçın detayları...
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu eleyerek 5. tura yükseldi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Antalyaspor, Niğde Anadolu'yu penaltılarda 3-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı.