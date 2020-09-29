Niğde 8 gün sonra bir kez daha sallandı
20 ile 21 Eylül'de 5,1 ve 4,1 şiddetinde depremlerle sallanan Niğde'de bugün saat 14.22'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, Niğde'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin Keçikalesi-Altunhisar bölgesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14:22'de meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiği kaydedildi.
Kent, iki gün üst üste sallanmıştı
Niğde'de 20-21 Eylül tarihlerinde sırasıyla 5,1 ve 4,1 şiddetlerinde iki adet deprem meydana gelmişti. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen 20 Eylül'deki 5,1'lik deprem sonucu vatandaşlar panik olurken, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, söz konusu depremde 17’si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü açıklamıştı.