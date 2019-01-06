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"Nifak tohumları ekenlere camia cevabını verecektir"

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Unutmamamız gerekir ki her zaman güneş doğacaktır"- "Beşiktaş ailesinin bir duruşu vardır. Bu duruşun nifak tohumlarıyla bozulmasına izin vermeyin"

06 Ocak 2019 Pazar 13:41
"Nifak tohumları ekenlere camia cevabını verecektir"

ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Nifak tohumları ekenlere bu camia cevabını verecektir." dedi.

Fikret Orman, Antalya'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amaçlarının Türk futboluna hizmet ve Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerine işaret eden Orman, "Zor sürecin ardından yeniden başa döndük ve yeni bir zor sürecin içerisine girdik. Yaklaşık 1 yıldır bu sürecin içerisindeyiz. Bizimle birlikte Beşiktaş'ın çıtası yükseldi. Artık normal şeylerden mutlu olmuyoruz. Başarılar üst üste gelince daha fazlasını bekler hale geliyoruz doğal olarak." diye konuştu.

Hayatın şarkılardaki gibi her zaman güneşli olmadığını ifade eden Orman, dönem dönem yağmurların yağdığını, mevsimin kış olduğunu söyledi. "Unutmamamız gerekir ki her zaman güneş doğacaktır." diyen Orman, Beşiktaş'ın 116 yıllık büyük bir camia olduğunu belirtti.

Kulübün Türkiye'ye çok benzediğini anlatan Orman, Beşiktaş'ın da tam ileriye gitmeye çalıştığı sırada aşağıya doğru çekilmeye çalışıldığını savundu. Bu çekmenin en fazla camianın içinden olduğunu vurgulayan Orman, "Göreve geldiğimizde rakiplerimizle aramızda büyük bir uçurum vardı. Her şeyden önemlisi Beşiktaş'ın morali yoktu, umutları bitme noktasındaydı. Beşiktaş'ı yaklaşık 330 milyon dolarlık borç sarmalıyla aldığımızda rakiplerimizin borçları bizden çok daha aşağıda ve hedefleri olabilecek bir takım yapıları vardı." şeklinde konuştu.

Orman, 6 ay öncesine kadar kendisini ülke ekonomisini yönetmeye aday gösterenlerin olduğunu, Fenerbahçe maçı öncesi de "Çıkmayın 10 sene şampiyon olmayın" diyenlerin bulunduğunu kaydetti.

"Ne oldu da aramıza bir anda nifak tohumları ekildi?" ifadesini kullanan Orman, "Beşiktaş ailesinin bir duruşu vardır. Bu duruşun nifak tohumlarıyla bozulmasına izin vermeyin. Mayısta kongremiz var. Bir dönem sonra bir başka başkan olacak. Bu nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin. Nifak tohumları ekenlere bu camia cevabını verecektir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Orman'a kartal tablosu hediye edildi. Orman, ardından dernek üyeleriyle birlikte yeni yıl pastası kesti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:41
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman

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