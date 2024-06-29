  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar yeni zammı 'ne gerek vardı' diyerek duyurdu: Yüzde 20 geliyor

Konya'dan beyaz petrol fışkıracak! Herkes şaşkın ama tüm emareler bunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere nasihat

Soyunup bakın ne yapmaya çalıştı! Cami önünde ahlaksız kadın provokasyonu

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

PKK’nın yayın organından İBB’ye transfer! Maaşı dudak uçuklattı

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! MSB açıklama yaptı

Hadi şimdi de fiyatları katlasanıza! ikinci el otomobilde tepetaklak dönem
Spor Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli! İşte detaylar, o rakam
Spor

Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli! İşte detaylar, o rakam

Yeniakit Publisher
2024-06-29 20:11:00 -
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli! İşte detaylar, o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler..

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Fotomaç'a göre; Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kamp kadrosunu netleştirmek için büyük mesai harcıyor.

Cimbom'un yıldız futbolcularına birçok teklif gelirken, kamp döneminden önce transfer olması beklenen oyuncular da bulunuyor.

G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Corriere dello Sport'a göre; Fiorentina, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etti.
Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Mor Menekşeler, 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23