Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli! İşte detaylar, o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler..

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Fotomaç'a göre; Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kamp kadrosunu netleştirmek için büyük mesai harcıyor.

Cimbom'un yıldız futbolcularına birçok teklif gelirken, kamp döneminden önce transfer olması beklenen oyuncular da bulunuyor.



G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.

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Corriere dello Sport'a göre; Fiorentina, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etti.

Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Mor Menekşeler, 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.