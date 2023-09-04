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Spor Nicolas Pepe'nin durağı Türkiye
Spor

Nicolas Pepe'nin durağı Türkiye

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:10:00 -
Nicolas Pepe'nin durağı Türkiye

Bonservisi Arsenal'de olan Nicolas Pepe'nin Beşiktaşa imza atacağı öne sürüldü.

Arsenal ile sözleşmesi devam eden Nicolas Pepe’nin adı Beşiktaş’la anılıyor, anlaşmanın her an gerçekleşmesi öne sürüldü.

Fransız basını L’Equipe’in yaptığı habere göre; bonservisi Arsenal’de bulunun Nicolas Pepe, bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

Arsenal’in 2019 yılında 80 milyon Euro karşılığında Lille’den transfer ettiği Pepe, İngiliz temsilcisiyle 112 maçta 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.
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