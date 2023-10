Nicolas Pepe'den bomba sözler! En iyi hissettiğim yer...

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, “Nice'teki sezonun son kısmı, yaşadığım sakatlık nedeniyle gerçekten çok karmaşık geçti. Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak” dedi.

Trabzonspor’a eylül ayında katılan ve sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkmayan Nicolas Pepe, kulüp dergisinin 211’inci sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’a transfer süreci ve geçmişte yaşadığı sakatlık sürecini anlatan Pepe, taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtti.



“SEYAHAT EDEREK GELMELERİNDEN ETKİLENDİM”



Trabzonspor’dan teklif geldiğinde etkilendiğini söyleyen Pepe, “İlk teklifinde geldiğinde bu beni çok etkilemişti çünkü şahsen seyahat ederek gelmişlerdi ve bu da hızlı ilerlememizi sağladı. Çünkü bana çokça sevgi ve ilgi göstermişlerdi ve bu da beni çok mutlu etti, bunlar karar vermemde etkili olan şeylerdi. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

“SEZONUN SON KISMI YAŞADIĞIM SAKATLIK NEDENİYLE ÇOK KARMAŞIK GEÇTİ”

Sakatlığı sonrası yaşadığı performans düşüşü hakkında konuşan Fildişili oyuncu, “Nice'teki sezonun son kısmı, yaşadığım sakatlık nedeniyle gerçekten çok karmaşık geçti. Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak. Hem bireysel, hem de kolektif olarak kulüple birlikte çalışarak bunu aşıyoruz” diye konuştu.



“O DÖNEMİN BANA ÇOK FAYDASI OLDU”



Arsenal’den eski antrenörü Mikel Arteta’nın takımdan ayrılmasına yönelik “O olağanüstü bir çocuk, çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil. İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı" ifadeleri sorulan yıldız oyuncu, “İyi performans sergileyemediğiniz vakit eleştiriler gelmeye başlar. Antrenörüm beni savunmuş ama onun da söylemiş olduğu gibi olumsuzluk durumunda devam etmeli, gelişmeli ve yolunuza giderken asla durmamalısınız. O dönemin aslında bu bağlamda bana çok faydası oldu. Yani negatifin yanında pozitif de vardır, onu bulmalısınız” dedi.



“EN İYİ HİSSETTİĞİM YER SAĞ KANAT”



Hücum bölgesinde tüm pozisyonlarda oynayabildiğini anlatan futbolcu şöyle konuştu:



“9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer sağ kanat. Orada daha faydalı olduğumu düşünüyorum ama görev verildiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilmem benim kuvvetli olduğum özellik ve bunu göstermek için çalışırım. Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim, öndeki alanı kullanabilirdim bu şekilde. Stoper profiline uyduğumu söyleyemem."

“TÜRK TARAFTARI FARKLI BİR SEVİYEDE, ÇOK TUTKULU”

Pepe, henüz sahaya çıkamamış olsa da taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden etkilendiğini şu sözlerle belirtti:



"Trabzonspor taraftarıyla çok fazla vakit geçirmedim ama kısa sürede bana gösterdikleri sevgiden dolayı çok mutlu oldum, üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Dünyada ise Marsilya taraftarı çok ayrı, Velodrome'daki ambiyans beni her zaman çok etkilemiştir. Ayrıca, Afrika taraftarı da Trabzon’daki gibi futbolu yaşar.”



“ASLA VAZGEÇMEM”



Yaşadığı sakatlıkların kendisine engel olmadığını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, “Fiziksel ve mental olarak çok zorlayan bir durum sakatlık. Bu anlarda vazgeçmeyi düşünen çok insan oldu ama kendi adıma mücadeleden asla vazgeçmem. Hatta uzak kaldığım o dönem bana, daha kuvvetli geri dönebilmem için bir güç oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde pes etmem” diye konuştu.



“TÜRK LİGİ GEÇİŞE DAYALI”



Süper Lig’i diğer ülke ligleriyle kıyaslaması istenen futbolcu, “Dünyanın en iyi ligi olduğu için İngiltere’yi örnek verebilirim, çünkü karşılaştığınız her takım çok güçlü ve yenmesi çok zordur. Box-to-box oynarlar ve çok fazla efor sarf edersiniz, zorlanırsınız. Gördüğüm kadarıyla Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig, elbette iyi ekiplerin, futbolcuların olduğu bir lig” dedi.



“UZUN BİR YOL VE HER ZAMAN HER ŞEY İYİ GİTMİYOR”



Futbola yeni başlayacak çocuklara ve genç futbolculara tavsiye veren Pepe, “Uzun bir yolun henüz bir başlangıcı. Bu uzun yol ve her zaman her şey iyi gitmiyor. Çok fazla iniş ve çıkışlar var. Çok fazla koşuyor, çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda çıkışlar olduğu gibi inişler de var. Tam olarak da bu inişlerde iyi çalışır, mental olarak da kuvvetli olursanız bu kez en zirveye çıkmayı başarırsınız. Eğer bir genç, başarı için gerekli zihinsel ve fiziksel güce sahipse, başarılı olacaktır” sözlerini kullandı.