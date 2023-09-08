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Spor Nicolas Pepe neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı
Spor

Nicolas Pepe neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 09:56:00 -
Nicolas Pepe neden Türkiye'ye geldiğini açıkladı

Trabzonspor'un yeni oyuncusu Nicolas Pepe, "Şampiyonluk yaşamak için büyük Türk kulübüne gelmek istedim" dedi.

Trabzonspor'un özel uçak ile sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Nicolas Pepe, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Fildişi Sahilli oyuncu yapılacak olan son görüşmelerin ardından bordo-mavili takıma resmi imzayı atması bekleniyor.

Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı Pepe İstanbul yolculuğu sırasında uçaktan, Trabzonspor taraftarına mesaj yolladı. 28 yaşındaki futbolcu, "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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