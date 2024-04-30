Niçin gönderileceği belli oldu Ay’ın gizemli bölgesine yüksek riskli görev

Adını Çin'in efsanevi ay tanrıçasından alan Chang'e görevinden bu yana Çin, Ay araştırmalarında ileriye doğru adımlar atarak ABD ve Rusya ile arasındaki teknolojik uçurumu daralttı. 2020 yılında, kırk yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay'ın yakın tarafından numune alarak, ilk kez Ay yüzeyinden Dünya'ya güvenli bir şekilde mürettebatsız bir uzay aracı gönderebileceğini kanıtladı. Bu hafta ise 2020 görevindeki yedek uzay aracını kullanarak Chang'e-6'yı fırlatması ve Ay'ın uzak tarafından toprak ve kaya toplaması bekleniyor.

Dünya ile doğrudan bir görüş hattı bulunmayan Chang'e-6, 53 günlük görevi boyunca Ay'ın yörüngesinde yeni konuşlandırılan bir röle uydusuna güvenmek zorunda; buna dönüş yolculuğunda Ay'ın “gizli” tarafından daha önce hiç denenmemiş havalanma da dahil.

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