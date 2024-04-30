  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Niçin gönderileceği belli oldu Ay’ın gizemli bölgesine yüksek riskli görev
Dünya

Niçin gönderileceği belli oldu Ay’ın gizemli bölgesine yüksek riskli görev

Yeniakit Publisher
2024-04-30 12:55:00 -
Niçin gönderileceği belli oldu Ay’ın gizemli bölgesine yüksek riskli görev

Çin, önümüzdeki günlerde robotik bir uzay aracını Ay'ın uzak bölgesine göndermeyi planlıyor. Bu teknik açıdan zorlu görev, Çin'in mürettebatlı ilk inişini ve Ay'ın güney kutbunda kurulacak bir üssün yolunu açacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çin'in uzay keşif programı, Ay'ın derinliklerine ulaşma ve uzayda kalıcı varlığını sürdürme hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Bu girişim, uzay araştırmalarında Çin'in giderek artan bir rol oynamasının bir yansıması olarak görülüyor.

Adını Çin'in efsanevi ay tanrıçasından alan Chang'e görevinden bu yana Çin, Ay araştırmalarında ileriye doğru adımlar atarak ABD ve Rusya ile arasındaki teknolojik uçurumu daralttı. 2020 yılında, kırk yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay'ın yakın tarafından numune alarak, ilk kez Ay yüzeyinden Dünya'ya güvenli bir şekilde mürettebatsız bir uzay aracı gönderebileceğini kanıtladı. Bu hafta ise 2020 görevindeki yedek uzay aracını kullanarak Chang'e-6'yı fırlatması ve Ay'ın uzak tarafından toprak ve kaya toplaması bekleniyor.

Dünya ile doğrudan bir görüş hattı bulunmayan Chang'e-6, 53 günlük görevi boyunca Ay'ın yörüngesinde yeni konuşlandırılan bir röle uydusuna güvenmek zorunda; buna dönüş yolculuğunda Ay'ın “gizli” tarafından daha önce hiç denenmemiş havalanma da dahil.

NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı
NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Teknoloji

NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

NASA'nın uzay aracı arızalanmıştı! Aylar sonra ilk kez...
NASA'nın uzay aracı arızalanmıştı! Aylar sonra ilk kez...

Teknoloji

NASA'nın uzay aracı arızalanmıştı! Aylar sonra ilk kez...

Türk roketiyle uzayda '300' sesleri! Delta-V Sors'un sır menzilini paylaşmıyor!
Türk roketiyle uzayda '300' sesleri! Delta-V Sors'un sır menzilini paylaşmıyor!

Teknoloji

Türk roketiyle uzayda '300' sesleri! Delta-V Sors'un sır menzilini paylaşmıyor!

1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı
1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

Teknoloji

1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23