Niçin gönderileceği belli oldu Ay’ın gizemli bölgesine yüksek riskli görev
Çin, önümüzdeki günlerde robotik bir uzay aracını Ay'ın uzak bölgesine göndermeyi planlıyor. Bu teknik açıdan zorlu görev, Çin'in mürettebatlı ilk inişini ve Ay'ın güney kutbunda kurulacak bir üssün yolunu açacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çin'in uzay keşif programı, Ay'ın derinliklerine ulaşma ve uzayda kalıcı varlığını sürdürme hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Bu girişim, uzay araştırmalarında Çin'in giderek artan bir rol oynamasının bir yansıması olarak görülüyor.
Adını Çin'in efsanevi ay tanrıçasından alan Chang'e görevinden bu yana Çin, Ay araştırmalarında ileriye doğru adımlar atarak ABD ve Rusya ile arasındaki teknolojik uçurumu daralttı. 2020 yılında, kırk yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay'ın yakın tarafından numune alarak, ilk kez Ay yüzeyinden Dünya'ya güvenli bir şekilde mürettebatsız bir uzay aracı gönderebileceğini kanıtladı. Bu hafta ise 2020 görevindeki yedek uzay aracını kullanarak Chang'e-6'yı fırlatması ve Ay'ın uzak tarafından toprak ve kaya toplaması bekleniyor.
Dünya ile doğrudan bir görüş hattı bulunmayan Chang'e-6, 53 günlük görevi boyunca Ay'ın yörüngesinde yeni konuşlandırılan bir röle uydusuna güvenmek zorunda; buna dönüş yolculuğunda Ay'ın “gizli” tarafından daha önce hiç denenmemiş havalanma da dahil.
ÖNE ÇIKAN VİDEO