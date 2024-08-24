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Spor Nice'ten Yusuf Yazıcı hamlesi
Spor

Nice'ten Yusuf Yazıcı hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:54:00 -
Nice'ten Yusuf Yazıcı hamlesi

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Nice hamle yaptı.

Lille'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Yusuf Yazıcı'ye bir başka Fransız ekibi talip oldu.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

MİLAN DA İLGİLENİYOR

27 yaşındaki on numara ile Nice'in dışında İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödedi.

2020-21 sezonunda Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gol kralı (7) olmuştu. Milli futbolcu 2021-22 sezonunda da Lille ile Fransa Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

 

 
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