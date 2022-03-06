Nice, PSG'i Delort'la geçti
Ligue 1'in 27. haftasında lider PSG, deplasmanda Nice'e 1-0 mağlup oldu. PSG sezonun 3. mağlubiyetini aldı, Nice ise son 5 maçında 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında lider Paris Saint-Germain, Nice deplasmanına konuk oldu.
Stade de Nice'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı
Nice'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Andy Delort kaydetti.
Bu sonuçla Nice puanını 49'a çıkarırken, Paris Saint-Germain ise 62 puanda kaldı.