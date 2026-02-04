Var olasın Mehmetçik! Kara kışta hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti
Türkiye’nin gözbebeği Mehmetçik, Kars'ta kardan kapanan yollar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.
Hasta çocuklarımıza Türk askerinin şefkatli elleri uzandı. Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta hasta iki çocuğun, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars'ın Akyaka ilçesindeki İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğumuz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, çocukların nakline ilişkin fotoğraflara da yer verildi.