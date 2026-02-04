  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar Mustafa Özşimşekler’den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği Türkiye'yi adeta istila ediyor! Yeni otomobiller gemiye yüklendi, yola çıktı SGK’dan kolay borç düzenlemesi: Küçük işletme ve çiftçiye nefes Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Gündem Var olasın Mehmetçik! Kara kışta hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti
Gündem

Var olasın Mehmetçik! Kara kışta hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Var olasın Mehmetçik! Kara kışta hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti

Türkiye’nin gözbebeği Mehmetçik, Kars'ta kardan kapanan yollar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.

Hasta çocuklarımıza Türk askerinin şefkatli elleri uzandı. Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta hasta iki çocuğun, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars'ın Akyaka ilçesindeki İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğumuz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, çocukların nakline ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'
MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'

Gündem

MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'

MSB'den anlamlı paylaşım!
MSB'den anlamlı paylaşım!

Gündem

MSB'den anlamlı paylaşım!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23