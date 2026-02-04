Gözlerinin yaşına bakılmayacak! Yangın uygunluk belgesi almayan oteller yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 10 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan devrim niteliğindeki kararname, turizm sektöründe kartları yeniden dağıtıyor. İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe’nin de dikkat çektiği üzere; artık "yangın uygunluk belgesi" (itfaiye raporu) bulunmayan otellerin gözünün yaşına bakılmayacak. "Bir musibet bin nasihatten evladır" diyerek geçmişteki otel yangınlarına atıfta bulunan Boztepe, yeni yönetmeliğin sadece bir kağıt parçası değil, can güvenliği için bir "seferberlik" ilanı olduğunu vurguladı.

Tadilat süresince oteller müşteri alamayacak

Yeni düzenleme kapsamında, itfaiye raporu ibraz edemeyen konaklama tesisleri 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilecek. Bu süre zarfında işletmelerin faaliyet göstermesine asla izin verilmeyecek; tanınan hak sadece yangın güvenliği eksikliklerini gidermek için yapılacak tadilat ve imalat çalışmalarıyla sınırlı tutulacak. Uzmanlar, özellikle 50 yatak kapasitesinin üzerindeki otellerde denetimlerin çok daha sıkılaşacağını ve belediyelerin artık yangın belgesi olmadan ruhsat veremeyeceğini belirtiyor.

31 Mayıs son durak: Ruhsatlar tamamen iptal edilecek

Konaklama tesisleri için asıl büyük tehlike ise Mayıs sonunda başlıyor. Belirlenen tarihe kadar gerekli yangın uygunluk raporunu alamayan işletmelerin "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" kalıcı olarak iptal edilecek ve tesisler tamamen kapatılacak. Nasuh Boztepe’nin de altını çizdiği gibi; altı farklı kanun ve beş yönetmelik arasındaki yetki kargaşasının bu kararlılıkla aşılması hedeflenirken, otel yönetimlerinin acil durum tatbikatlarını kağıt üzerinde değil, gerçeğe uygun şekilde yapmaları artık yasal bir zorunluluk haline geldi.