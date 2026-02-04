Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!
Sanal kumar ve bahis sistemlerinin, kullanıcıya rastlantısal oyunlar gibi sunulduğunu belirten Yazılım Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, bu platformlarda kullanıcı davranışlarının ayrıntılı biçimde analiz edilerek profillendiğini, oluşturulan verilerin ise kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmaya yönelik stratejik müdahalelerde kullanıldığını vurguladı. Kayıp sonrası devreye sokulan bonusların ve yoğunlaştırılan görsel-işitsel uyaranların rasyonel karar verme süreçlerini baskıladığını ifade eden İldiz, “Bağımlılık, bireysel iradeyle açıklanamayacak kadar derin bir algoritmik tasarımın ürünü haline geliyor.” dedi.