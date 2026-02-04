  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlıktan “Çocuk Evleri Sitesi” iddialarına yalanlama Steven Sadettin’den Jhon Duran’a sert tepki! ‘Sorunlarını çözemedim' Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa! AK Parti'li Hasan Arslan'dan çarpıcı tespitler: Müslüman olsaydı linç edilirdi, Yahudi olunca kimsenin sesi çıkmıyor... Ryanair'dan tatsız Türkiye şakası Tatsız mı tutsuz mu derken! Şimdi de soğanlı mı soğansız mı? Sulu sulu tadına doyum olmaz lezzet Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil! Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı? Anlaşma sessiz sedasız imzalandı! Türk gıda devi 5 milyar liraya satılıyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

Sanal kumar ve bahis sistemlerinin, kullanıcıya rastlantısal oyunlar gibi sunulduğunu belirten Yazılım Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, bu platformlarda kullanıcı davranışlarının ayrıntılı biçimde analiz edilerek profillendiğini, oluşturulan verilerin ise kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmaya yönelik stratejik müdahalelerde kullanıldığını vurguladı. Kayıp sonrası devreye sokulan bonusların ve yoğunlaştırılan görsel-işitsel uyaranların rasyonel karar verme süreçlerini baskıladığını ifade eden İldiz, “Bağımlılık, bireysel iradeyle açıklanamayacak kadar derin bir algoritmik tasarımın ürünü haline geliyor.” dedi.

#1
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

RASTLANTISALLIĞA DAYALI OYUNLAR GİBİ SUNULUYOR: Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, sanal kumar ve bahis platformlarının arka planında işleyen algoritmik sistemlere ve tehlikelere dikkat çekti. Sanal kumar ve bahis sistemlerinin, yüzeyde rastlantısallığa dayalı oyunlar gibi sunulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Sanal kumar ve bahis mecralarında algoritmik işleyişin temel dinamiği, zahiren rastlantısal değişkenlere dayalı birer oyun alanı gibi tezahür etse de arka planda son derece sofistike veri madenciliği ve olasılık mühendisliği operasyonlarıyla tahkim edilmiş birer rasyonel işletim modeli barındırır. Bu platformlar, kullanıcıların oyun içi angajman sürelerinden, risk iştahlarının pik yaptığı zamansal periyotlara kadar geniş bir spektrumda davranışsal veri setleri oluşturur.” dedi.

#2
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

KAZANDIM HİSSİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR: Kullanıcı davranışlarının ayrıntılı biçimde profillendiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Oluşturulan bu profiller, yalnızca pazarlama faaliyetlerinin optimizasyonu için değil, aynı zamanda kullanıcının platform içerisindeki kalıcılığını maksimize edecek stratejik müdahaleler için birer temel teşkil eder. House edge olarak terminolojide yer bulan matematiksel avantaj, her bir işlemin ve oyunun olasılık dağılımını uzun vadede platform lehine asimetrik bir yapıya büründürür. Tekil ve anlık kazançlar, sistemin sürdürülebilirliği ve kullanıcı motivasyonu için gerekli olan psikolojik pekiştireçler olarak işlev görürken, kümülatif toplamda sistemin kâr marjı deterministik bir kesinlikle korunur. Dolayısıyla, kullanıcı nezdinde oluşan kazandım hissi, sistemin matematiksel beklenen değer projeksiyonu içerisinde önceden hesaplanmış bir sapma payından ibarettir.” diye konuştu.

#3
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

OYUNLAR OLASILIKSAL BİR EŞİTSİZLİK ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR: Dijital kumar platformlarının sıkça vurguladığı “rastgelelik” iddiasına da değinen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Dijital mecralarda savunulan mutlak rastlantısallık iddiası, teknik düzlemde pseudo-random sayı üretimi süreçleriyle sınırlıdır. Fiziksel dünyadaki kaotik ve dışsal etkenlere bağlı rastlantısallığın aksine, yazılımsal süreçler belirli bir başlangıç değeri üzerinden ilerleyen algoritmik hesaplamalara dayanır. Bu durum, sistemin dışarıdan bakıldığında öngörülemez görünmesini sağlasa da oyunun mimari kurgusu ve ödeme tabloları zaten olasılıksal bir eşitsizlik üzerine inşa edildiği için, bu sözde rastlantısallık tek başına bir adalet garantisi teşkil etmez.” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

TASARIM SİSTEM LEHİNE KURGULANIYOR: Oyunların mimarisinin ve ödeme tablolarının zaten baştan olasılıksal bir eşitsizlik üzerine kurulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, şöyle devam etti: “Tasarım düzeyindeki bu asimetri, platformun finansal sürdürülebilirliğini garanti altına alan temel unsurdur. Güvenlik katmanındaki potansiyel zafiyetler veya zayıf tasarlanmış üreteçler, teorik olarak sistemin öngörülebilirliğini artırabilse de asıl risk doğrudan bir manipülasyondan ziyade sistemin kendiliğinden sahip olduğu yapısal ve kural tabanlı avantajda gizlidir. Yazılımsal süreçlerin sonuçları yönlendirme kapasitesi, doğrudan müdahaleden ziyade oyunun kurallarının istatistiksel olarak sistem lehine kurgulanması şeklinde tezahür eder. Bu bağlamda, rastlantısallığın teknik sınırları ve tasarımın sistem lehine kurgulanması, kullanıcının karşı karşıya olduğu temel risk faktörlerini oluşturur.”

#5
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

ALGORİTMALAR BAĞIMLILIĞI NASIL BESLİYOR? Sanal kumar platformlarının kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak izleyip analiz ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Kullanıcı davranışlarının analizi, platformların salt oyun sağlayıcı kimliğinden sıyrılarak birer davranış mühendisliği merkezine dönüşmesini sağlar. Dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla platformlar, kullanıcıyı gerçek zamanlı izleyip değerlendirebilecek derinlikte veri altyapılarına sahiptir. Kayıp sonrası sergilenen telafi motivasyonu, risk artırımı paternleri ve küçük kazanımların yarattığı dopaminerjik etkiler, gerçek zamanlı izleme mekanizmalarıyla tespit edilerek kişiselleştirilmiş teşvik stratejilerine dönüştürülür.” ifadesinde bulundu.

#6
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

BAĞIMLILIK ALGORİTMİK TASARIMIN ÜRÜNÜ: Oyun süreleri, çıkış anları ve bonus kullanım alışkanlıkları gibi metrikler üzerinden yürütülen bu analizlerin, mikro müdahalelerle desteklendiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Elde edilen analizler doğrultusunda uygulanan mikro müdahaleler, örneğin kayıp sonrası devreye giren bonuslar veya görsel-işitsel uyaranların yoğunlaştırılması, kullanıcının rasyonel karar verme mekanizmalarını baskılayarak oyun içi kalıcılığı artırır. Dijital oyun tasarımının maksimum sürükleyicilik prensipleri ile kumarın risk faktörlerinin bu şekilde entegre edilmesi, kumar davranışını basit bir eğlence aktivitesinden sistematik bir alışkanlık ve bağımlılık döngüsüne evriltir. Bu noktada bağımlılık, yalnızca bireysel irade ile açıklanamayacak kadar derin bir algoritmik tasarımın ürünü haline gelir.” dedi.

#7
Foto - Sanal kumarda şans yok: Kazanan hep kasa!

UZUN VADEDE KAZANAN TARAF İSTİSNASIZ SİSTEM!: Sanal kumar ekosisteminde uzun vadede kazanan tarafın neden istisnasız sistem olduğunu da değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “Uzun vadede sanal kumar ekosisteminde mutlak galibin sistem olması, üç temel ontolojik katman üzerinde yükselir. Birincisi, matematiksel üstünlük ve beklenen değer kavramıdır. Oyunların büyük bölümü, uzun vadeli istatistikte platform lehine çalışacak şekilde, olasılık ve ödeme tabloları üzerinden asimetrik olarak kuruludur. İkincisi, davranışsal ekonomi ve bilişsel önyargıların manipülatif kullanımıdır. Kayıpların kazanç maskesi altında sunulması gibi arayüz tasarımları, kullanıcının algısını bozarak oyunun maliyetini yanlış değerlendirmesine yol açar. Üçüncüsü ise veriye dayalı optimizasyon ve sürekli öğrenen algoritmik yapıdır. Platformlar, kullanıcı etkileşimi arttıkça daha fazla veri toplayarak müdahale kapasitelerini optimize ederler. Bu üç katman birleştiğinde, bireysel başarı hikayeleri istatistiksel bir gürültüden ibaret kalırken, sistemin matematiksel ve davranışsal tasarımı kârın sürdürülebilirliğini garanti eder. Sonuç olarak, kullanıcı kazandığı anların yarattığı duygusal yoğunlukla oyunda kalmaya devam ederken, sistem rasyonel ve veri odaklı yapısıyla toplam sermayenin transferini kaçınılmaz kılar.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı!
Gündem

AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı!

Balıkesir'deki AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması
Ekonomi

Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli bir enerji anlaşması ..
İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!
Gündem

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Türkiye’de sokak köpeklerinin sayısının artması ve her yeri işgal ederek adeta insanları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getirmek için müca..
Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Gündem

Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 9 şüpheliden, aralarında tutuklu Sara Ersoy’un..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23